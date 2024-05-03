Гражданку Узбекистана, прыгнувшую с ребенком в Неву, отправили на принудительное лечение

Гражданку Узбекистана, которую в начале 2023 года достали вместе с маленьким сыном из Невы, будут принудительно лечить. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В январе прошлого года 27-летняя Луиза Хушвакова прыгнула в Неву вместе с четырехлетним сыном, ее вовремя заметили в воде и спасли. Оказалось, что женщина решилась на прыжок после семейного конфликта, на нее завели уголовное дело. С мая 2023 года и до сегодняшнего дня подозреваемая находилась под стражей. Сегодня Василеостровский районный суд освободил иностранку от уголовной ответственности и отправил ее на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

До этого муж подсудимой утверждал, что в момент совершения преступления его жена страдала от депрессии и после инцидента отправилась в Самарканд для поправки здоровья. Когда женщина вернулась в Петербург, ее арестовали, несмотря на то, что супруг просил отпустить ее к сыну и настаивал на том, что она не станет скрываться от правосудия. Сама Хушвакова утверждала, что уехала из России, потому что не знала о возбуждении в ее отношении уголовного дела. Тогда суд не принял доводы защиты и на время расследования отправил женщину за решетку.

Ранее на лечение отправили россиянина, приставившего вилку к горлу двухлетней племянницы.