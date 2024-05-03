Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданку Узбекистана, прыгнувшую с ребенком в Неву, отправили на принудительное лечение

В Петербурге отправили к врачам женщину, прыгнувшую зимой в Неву вместе с сыном

close
100%
Depositphotos

Гражданку Узбекистана, которую в начале 2023 года достали вместе с маленьким сыном из Невы, будут принудительно лечить. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В январе прошлого года 27-летняя Луиза Хушвакова прыгнула в Неву вместе с четырехлетним сыном, ее вовремя заметили в воде и спасли. Оказалось, что женщина решилась на прыжок после семейного конфликта, на нее завели уголовное дело. С мая 2023 года и до сегодняшнего дня подозреваемая находилась под стражей. Сегодня Василеостровский районный суд освободил иностранку от уголовной ответственности и отправил ее на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

До этого муж подсудимой утверждал, что в момент совершения преступления его жена страдала от депрессии и после инцидента отправилась в Самарканд для поправки здоровья. Когда женщина вернулась в Петербург, ее арестовали, несмотря на то, что супруг просил отпустить ее к сыну и настаивал на том, что она не станет скрываться от правосудия. Сама Хушвакова утверждала, что уехала из России, потому что не знала о возбуждении в ее отношении уголовного дела. Тогда суд не принял доводы защиты и на время расследования отправил женщину за решетку.

Ранее на лечение отправили россиянина, приставившего вилку к горлу двухлетней племянницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами