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Ветеран ЦСКА считает, что «Спартак» ждет тяжелая игра с «Балтикой» в Кубке

Экс-вратарь Новиков похвалил тренера Игнашевича за работу в «Балтике»

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР оценил результаты калининградской «Балтики» под руководством экс-защитника красно-синих Сергея Игнашевича. В комментарии «Газете.Ru» Новиков заметил, что тренерская работа приносит плоды.

«Это очень приличная команда. Да, пока они рядом с зоной вылета, но очки-то берут. Думаю, они должны зацепиться за премьер-лигу. Игнашевич — тренер квалифицированный, уже поработал и в «Торпедо», был в «молодежке» ЦСКА. «Балтика» набирает очки, и думаю, что и «Спартаку» будет непросто — у Игнашевича очень приличная команда. Посмотрим, как все закончится. Раз при этом тренере команда показывает игру и берет очки, это действительно его заслуга», — сказал Новиков.

Накануне «Балтика» в гостях обыграла «Ростов» со счетом 1:0 в полуфинале Пути регионов Кубка России. В финале калининградцы встретятся со «Спартаком», ранее выбившим из борьбы «Динамо». В турнирной таблице РПЛ «Балтика» занимает 13-е место, набрав 26 очков. При этом в четырех из шести последних матчах подопечные Игнашевича одержали победы, проиграв лишь лидерам первенства — «Зениту» и «Краснодару».

Ранее Новиков заявил, что «Балтика» умеет удивлять соперников.

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