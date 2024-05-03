Назван самый ценный игрок КХЛ

Известный российский специалист, бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов-младший назвал хоккеиста, который, по его мнению, является самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам минувшего сезона. В комментарии Legalbet он заявил, что приза «Золотая клюшка» достоин форвард «Динамо» Джордан Уил.

Обладатель награды определяется путем голосования тренеров команд КХЛ. В текущем сезоне на «Золотую клюшку» претендуют нападающие «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев, а также форвард «Динамо» Никита Гусев.

«Именно эти кандидаты? Если бы меня спросили, думаю, выбрал бы Уила из «Динамо». <…> Он центральный, объединяющий. Я бы его назвал лидером команды. Гусев с его передач много забивал, и Никита на него ассистировал», — напомнил специалист.

Юрзинов-младший подчеркнул, что считает Уила определяющим игроком бело-голубых в завершившемся сезоне. С его точки зрения, именно благодаря Уилу и Гусеву «Динамо» было реальной угрозой для соперников.

В сезоне-2023/24 Буше стал лучшим снайпером, к тому же, он оказался третьим в истории КХЛ, забросившим не менее 40 шайб за один регулярный чемпионат, и вторым, кто смог забросить не менее 50 шайб в течение полного сезона. В 64 матчах он набрал 78 (44+34) очков. На счету Гусева 89 (23+66) баллов в 68 играх, а в активе Ткачева 75 (20+55) баллов в 58 встречах.

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