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Аленичев объяснил, почему «Краснодар» не пользуется осечками «Зенита»

Аленичев заявил, что «Краснодар» не готов к чемпионству в РПЛ

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РИА Новости

Бывший игрок и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что хочет интриги в чемпионской гонке до последнего тура. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Считаю, что «Краснодар» сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. «Краснодару» дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что «быки» не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура», — сказал Аленичев.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице установилось двоевластие. По 50 очков имеют «Зенит» и «Краснодар». В минувшем туре сине-бело-голубые с минимальным счетом уступили «Динамо». «Быки» не смогли воспользоваться осечкой конкурента и сыграли вничью с «Крыльями Советов». Третью строчку в таблице занимает «Динамо». У бело-голубых на три очка меньше.

В 27-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» — с «Ахматом», а «Динамо» — с «Сочи».

Ранее экс-игрок сборной России рассказал о роли московских команд в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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