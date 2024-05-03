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В ЕС предупредили Грузию о возможности упустить «шанс на евроинтеграцию»

Мишель: будущее Грузии — в ЕС, не упустите этот шанс

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Johanna Geron/Reuters

При продолжении текущей политики Тбилиси может упустить свой шанс на европейское будущее. Такое мнение выразил глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает ТАСС.

«Провел телефонный разговор с премьером Грузии Кобахидзе. Обсудили последние события в Грузии, и я выразил полную поддержку всем грузинам, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место. Будущее Грузии — в ЕС, не упустите этот шанс», — написал Мишель в соцсети Х (ранее Twitter).

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах, который неоднозначно воспринимается как внутри страны, так и за ее пределами. В Грузии проходят митинги протеста, а в ЕС заявили, что закон об иноагентах неприемлем для евроинтеграции страны.

Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

В США заявили, что грузинский закон об иноагентах «вдохновлен Кремлем» и предупредили Грузию о негативных последствиях в случае его принятия.

Ранее премьер Грузии обвинил экс-посла США в поддержке революционных сценариев в стране.

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