В Югре накажут волонтеров, которые вывезли из леса осиротевших медвежат

В Югре медвежата вышли на трассу. Волонтерам, которые решили вывезти их из леса, теперь грозит наказание, пишет «Вестник».

На днях трое голодных медвежат выбежали на проезжую часть между Сургутом и поселком Федоровский. Водители заметили их, накормили и напоили. Им удалось даже сделать фото с животными, так о, предположительно, осиротевших медвежатах узнали зоозащитники. Они решили вмешаться в судьбу зверей и поселить их на своей территории. Волонтеры изъяли диких животных из природной среды без необходимых разрешительных документов и таким образом нарушили закон. Сейчас медвежата содержатся в охотничьем хозяйстве «Еловое», к делу подключилась полиция. Правоохранители устанавливают причастных к перемещению животных, их привлекут к административной ответственности.

«Люди, которые это сотворили, создали большую проблему. Они подвергли жизнь медвежат опасности, угроза создана и для тех, кто будет возвращать их обратно медведице. Это людская глупость, которая прикрывается милосердием. В живую природу ни в коем случае нельзя вмешиваться», — заявил первый заместитель руководителя Природнадзора Югры Александр Бирюков.

В ближайшее время медвежат должны осмотреть ветеринары, если состояние их здоровье будет в норме, животных выпустят на волю.

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