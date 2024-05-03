Хоккейному клубу «Куньлунь» предсказали выход на новый уровень при тренере Кравце

Бывший хоккеист «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов прокомментировал назначение Михаила Кравца на должность главного тренера команды «Куньлунь Ред Стар». В разговоре с Legalbet он назвал Кравца амбициозным специалистом, который будет ставить перед собой высокие задачи.

«Кравец — амбициозный тренер. Все зависит от тренерской мысли. Думаю, он создаст конкурентоспособный коллектив, который сможет попасть в плей-офф. Сейчас туда попасть могут любые команды, все-таки уровень подравнялся», — полагает Щитов.

Эксперт заметил, что «Куньлунь» может подписать хороших иностранных игроков, которые помогут команде побороться за плей-офф. И именно при Кравце, заметил Щитов, «Куньлунь» может выйти на более высокий уровень.

Контракт Кравца с «красными звездами» подписан по схеме «1+1». В марте он покинул омский «Авангард», в котором проработал полтора года. Стоит также отметить, что в 2016-17 годах Кравец работал в «Хэйлунцзян» — фарм-клубе «Куньлуня». В послужном списке специалиста — сотрудничество с «Витязем», «Амуром», СКА, «Сочи» и сборной Белоруссии.

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