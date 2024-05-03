Стало известно о прилетах в Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилетах по поселку Великий Бурлук в Харьковской области Украины, передает РИА Новости.

Подробностей он не привел.

3 мая Лебедев также рассказал, что российские войска нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины с боекомплектом в городе Чугуев Харьковской области.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.