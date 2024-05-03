Трусова считает себя фигуристкой предпенсионного возраста

Призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова в шоу Comedy Club ответила на вопрос о продолжении своей профессиональной карьеры.

«Закончила ли я выступать? Нет, еще не закончила. Появлюсь ли на больших соревнованиях? Я не решила пока. В данный момент не выступаю. Можно так сказать, что я в предпенсионном возрасте? Можно, мне уже 19», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

В этом сезоне Трусова пропустила все национальные турниры. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года.

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