Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трусова считает себя фигуристкой предпенсионного возраста

Трусова заявила, что еще не завершила карьеру

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова в шоу Comedy Club ответила на вопрос о продолжении своей профессиональной карьеры.

«Закончила ли я выступать? Нет, еще не закончила. Появлюсь ли на больших соревнованиях? Я не решила пока. В данный момент не выступаю. Можно так сказать, что я в предпенсионном возрасте? Можно, мне уже 19», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

В этом сезоне Трусова пропустила все национальные турниры. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года.

Ранее чемпион ОИ Васильев назвал дезинформацией слова Жулина о полупьяных фигуристах на показательных выступлениях.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами