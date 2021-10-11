Сурков предрек ядерную войну за «американское наследство»

В ближайшие сто лет произойдет несколько войн за американское наследство, в том числе, возможно, и ядерная. Такое мнение выразил бывший помощник президента России Владислав Сурков в статье «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года» для «Актуальных комментариев».

С его точки зрения, эти войны пройдут в контексте i-империализма — активного дележа и «колонизации» киберпространства. «А в его итоге образуется новая система глобального распределения господства и подчинения», — написал он.

По его словам, модели государственного устройства еще долго не претерпят существенных изменений.

Он полагает, что только в конце века в результате реформ и революций появятся несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия.

«К 2121 году эти футуристические паттерны государственности дополнят, чтобы впоследствии окончательно вытеснить привычные для нас формы политической организации общества», — написал Сурков.

Ранее Сурков в другой статье описывал выход на полную мощность «политической машины Путина».