Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд рассказала, какие темы будут обсуждаться в ходе переговоров в Москве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стабильные и предсказуемые отношения», — назвала американский дипломат главную встречу переговоров.

Ранее 11 октября Нуланд прилетела в московский аэропорт Домодедово.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. При этом дипломат с 2019 года находилась в черном списке Москвы, и ей было запрещено въезжать на территорию РФ.

Визит Нуланд в Россию состоится 11 – 13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Чтобы Нуланд попала в Россию, ее исключили из «черного списка». Взамен американская сторона убрала некоторых россиян из санкционных списков США.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Ранее сообщалось, что в Кремле исключили контакты Нуланд и российского президента Владимира Путина.