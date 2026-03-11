Размер шрифта
«Харцызский душитель» объявился на интернет-форуме

Аноним из ДНР объявил себя «Харцызским душителем», убившим более 25 человек
Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный житель Донбасса выдает себя на интернет-форуме за украинского серийного маньяка, известного под прозвищами «Иловайский душитель» и «Харцызский душитель». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Маньяк терроризировал Донбасс с 1998 года по 2002-й, а также с 2009 по 2010 годы. Мужчина охотился за девушками 15-39 лет. Его орудием была удавка, из-за чего он и получил прозвище «душитель».

Маньяк нападал на своих жертв в вечернее время суток в безлюдных местах, избивал их и душил. Над телами убитых он проводил различные манипуляции, в частности помещал им в половые органы различные вещи и совершал акт мастурбации с последующей эякуляцией на их тела. На счету маньяка убийства более 25 человек.

Основным подозреваемым стал житель Донбасса Владимир Куцененко. В 2013 году он свел счеты с жизнью. ДНК-тест и эксгумация подтвердили, что именно Куценко был тем самым «Харцызским душителем». Однако некий интернет-пользователь пытается опровергнуть эту версию. Он утверждает, что на Куценко «задним числом повесили висяки».

«Ты веришь ДНК-тестам и всему тому, что делает государство Украина?» — спрашивает незнакомец одного из участников форума.

Мужчина расписывает некоторые из преступлений как свои. По словам незнакомца, одну из жертв, свою знакомую по имени Юлия, он «вальнул» в мае 1998 года. Интернет-пользователь также смог аргументировать, почему с 2003-го по 2009 годы не было совершенно ни одного убийства. По его словам, в этом время он сидел в тюрьме за разбой.

Ранее уральский маньяк с пожизненным сроком потребовал изменить свой приговор.

 
