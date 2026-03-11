Жена использовала «найти iPhone», чтобы спасти мужа, которого накрыло лавиной

Житель США Майкл Харрис выжил после схода лавины на горнолыжном курорте благодаря действиям своей жены, которая использовала функцию «найти iPhone»», чтобы указать спасателям его местоположение, пишет Good News Network.

Инцидент произошел в конце февраля 2026 года, когда Харрис катался на лыжах. Во время спуска снежный покров внезапно обрушился, и мужчину накрыла лавина. По словам Харриса, его полностью засыпало снегом, и он оказался практически обездвижен. Мужчина описал это состояние как ощущение, будто его «заключили в цемент». Он слышал, как в кармане звонит телефон, но не мог дотянуться до него.

«Моя жена звонила мне. Я слышал и чувствовал, как телефон вибрирует, но рука не могла до него дотянуться», — вспоминает американец.

Тем временем его жена Пенни почувствовала, что что-то произошло. Несмотря на то, что во время катания на лыжах люди часто не отвечают на звонки, она решила проверить местоположение мужа через приложение Find My iPhone.

Увидев, что телефон долгое время остается неподвижным, женщина связалась с администрацией горнолыжного склона и передала им координаты. Эта информация помогла спасателям, которые уже знали о произошедшей лавине, быстро определить точное место, где находился Харрис.

После спасения Харриса доставили в больницу. По словам его дочери Лорен, у него диагностировали гипотермию — температура тела опустилась до 26–27 градусов. Также врачи выявили ушиб легких, пневмонию, травмы почек и перелом правой большеберцовой кости.

«Это настоящее чудо, что он выжил и не получил травм, которые могли бы навсегда изменить его жизнь», — добавила Лорен.

