Прокурор просит приговорить блогера Каца к 1,5 годам по иноагентскому делу

Прокуратура запросила для иноагента Каца 1,5 года колонии заочно
Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокурор просил для блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) 1,5 года колонии заочно, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Каца к одному году и шести месяцам заочно», — отметил собеседник агентства.

По данным следствия, Кац не единожды уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных российском законодательством об иноагентах, привлекался к административной ответственности.

В октябре 2025 года в Москве было завершено расследование уголовного дела в отношении Каца по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Тогда была собрана вся доказательная база его правонарушений, а дело передано в суд.

24 сентября Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Каца по делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов.

25 сентября блогера объявили в розыск на территории всех государств — членов Интерпола.

Ранее суд в Москве оштрафовал Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иноагента.

 
