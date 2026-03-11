В России появится Совет рынка ЖКХ

Совет рынка ЖКХ создадут в России в 2026 году

В России в 2026 году планируют создать Совет Рынка ЖКХ. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер в ходе совещания в Общественной палате, передает ТАСС.

«Эта инициатива станет важным шагом к более эффективному взаимодействию между бизнесом и государственными структурами, объединяя всех участников отрасли», — сказал исполнительный директор.

Геллер добавил, что организация будет базироваться на «Совете ЖКХ». В ее структуру войдут ресурсоснабжающие и некоммерческие организации, которые объединяют управляющие компании в регионах, организации электроснабжения, газоснабжения и другие участники рынка ЖКХ.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, сегодня в сфере ЖКХ необходимо создать эффективную платформу для диалога между всему участниками. По мнению депутата, подобная структура позволит наладить взаимодействие и создать инструмент для выработки общих подходов к решению проблем.

Ранее бизнес попросил правительство ввести послабления для управляющих компаний в сфере ЖКХ.