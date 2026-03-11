Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В России появится Совет рынка ЖКХ

Совет рынка ЖКХ создадут в России в 2026 году
Владимир Астапкович/РИА Новости

В России в 2026 году планируют создать Совет Рынка ЖКХ. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер в ходе совещания в Общественной палате, передает ТАСС.

«Эта инициатива станет важным шагом к более эффективному взаимодействию между бизнесом и государственными структурами, объединяя всех участников отрасли», — сказал исполнительный директор.

Геллер добавил, что организация будет базироваться на «Совете ЖКХ». В ее структуру войдут ресурсоснабжающие и некоммерческие организации, которые объединяют управляющие компании в регионах, организации электроснабжения, газоснабжения и другие участники рынка ЖКХ.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, сегодня в сфере ЖКХ необходимо создать эффективную платформу для диалога между всему участниками. По мнению депутата, подобная структура позволит наладить взаимодействие и создать инструмент для выработки общих подходов к решению проблем.

Ранее бизнес попросил правительство ввести послабления для управляющих компаний в сфере ЖКХ.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!