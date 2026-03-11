Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

SQWOZ BAB откроет собственный ПВЗ

Рэпер SQWOZ BAB откроет ПВЗ в рамках выхода нового альбома
sqwozbabs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер SQWOZ BAB (Марат Мингазов – настоящее имя) откроет ПВЗ в рамках выхода своего нового альбома WOMANIZER. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба артиста.

SQWOZ BAB устроит масштабный поп-ап вместе с VK Музыкой. Мероприятие пройдет 17 марта на Дизайн Заводе в Москве. Мингазов будет выдавать победителям конкурса в VK Музыке уникальные пакеты в стилистике альбома. Организаторы планируют максимально точно воссоздать атмосферу настоящего ПВЗ.

SQWOZ BAB получил известность после выхода первого альбома «Pussy sultan». Его заметили такие популярные рэперы как The Chemodan, Kyivstoner и Big Russian Boss. Позже Мингазов записал совместные треки с Big Russian Boss и Kyivstoner.

В декабре 2018 года SQWOZ BAB принял участие в треке «Дисс Псов» для шоу «Вечерний Ургант» совместно с Эльдаром Джараховым, Витей АК, Иваном Ургантом и «Славой КПСС». На данный момент Мингазов выпустил 9 студийных альбомов и провел несколько концертных туров.

Ранее звезда «Реальных пацанов» подарил жене машину за 9 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!