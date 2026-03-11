SQWOZ BAB откроет собственный ПВЗ

Рэпер SQWOZ BAB (Марат Мингазов – настоящее имя) откроет ПВЗ в рамках выхода своего нового альбома WOMANIZER. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба артиста.

SQWOZ BAB устроит масштабный поп-ап вместе с VK Музыкой. Мероприятие пройдет 17 марта на Дизайн Заводе в Москве. Мингазов будет выдавать победителям конкурса в VK Музыке уникальные пакеты в стилистике альбома. Организаторы планируют максимально точно воссоздать атмосферу настоящего ПВЗ.

SQWOZ BAB получил известность после выхода первого альбома «Pussy sultan». Его заметили такие популярные рэперы как The Chemodan, Kyivstoner и Big Russian Boss. Позже Мингазов записал совместные треки с Big Russian Boss и Kyivstoner.

В декабре 2018 года SQWOZ BAB принял участие в треке «Дисс Псов» для шоу «Вечерний Ургант» совместно с Эльдаром Джараховым, Витей АК, Иваном Ургантом и «Славой КПСС». На данный момент Мингазов выпустил 9 студийных альбомов и провел несколько концертных туров.

