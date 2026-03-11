Президент Хорватии заявил, что глава ЕК не является для него авторитетом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является чиновником, а не политиком, так как ее никто не избирал, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, фон дер Ляйен была политиком, но сейчас является чиновником.

«Она не была избрана. Она даже не была кандидатом в Европейский парламент. Она не осмелилась этого сделать. Для меня она не имеет авторитета», — отметил Миланович.

Он добавил, что в европейских договорах структурно ничего не изменилось, но изменилась «ситуация и захват власти».

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что фон дер Ляйен подверглась критике за превышение полномочий в первые дни американо-израильской кампании против Ирана.

Недовольство ее действиями в отношении иранского кризиса возникло на фоне критики других внешнеполитических вопросов, включая усилия Еврокомиссии по ускорению вступления Украины в ЕС и подход Ляйен к «Совету мира», созданному президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава Еврокомиссии поделилась обеспокоенностью из-за событий вокруг Ирана.