В КСИР раскрыли, что Трамп пытается заключить перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп с 10 марта ищет посредников для заключения перемирия с Ираном. Об этом в эфире иранской гостелерадиокомпании заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави.

«Почему? Из-за давления, которое отсюда на Трампа оказывается. Если бы враг победил в войне, он не стал бы искать посредников для объявления перемирия по всему миру», — сказал Фадави.

11 марта востоковед, политолог Андрей Чупрыгин поделился мнением с «Газетой.Ru», что Трамп оказался в ловушке своего собственного изобретения и уже готов к переговорам.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что Трамп во время разговора со своим коллегой, президентом России Владимиром Путиным, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор Путина и Трампа в длился около часа.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена.