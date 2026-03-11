Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

В КСИР раскрыли, что Трамп пытается заключить перемирие с Ираном

КСИР: Трамп с 10 марта ищет пути заключения перемирия с Ираном
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп с 10 марта ищет посредников для заключения перемирия с Ираном. Об этом в эфире иранской гостелерадиокомпании заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави.

«Почему? Из-за давления, которое отсюда на Трампа оказывается. Если бы враг победил в войне, он не стал бы искать посредников для объявления перемирия по всему миру», — сказал Фадави.

11 марта востоковед, политолог Андрей Чупрыгин поделился мнением с «Газетой.Ru», что Трамп оказался в ловушке своего собственного изобретения и уже готов к переговорам.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что Трамп во время разговора со своим коллегой, президентом России Владимиром Путиным, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор Путина и Трампа в длился около часа.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!