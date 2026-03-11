В МЭА договорились высвободить рекордный объем запасов нефти

Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов. Об этом говорится в заявлении организации.

В МЭА уточнили, что речь идет о 400 млн баррелей нефти. Механизм высвобождения ресурса будет представлен позже, отметили в агентстве. Решение приняли в ходе внеочередного совещания членов организации для снижения ценовой напряженности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Проблемы, с которыми столкнулся нефтяной рынок, беспрецедентны по своему масштабу», — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

До этого в центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявили, что при затягивании конфликта на Ближнем Востоке цена за баррель нефти достигнет $200. По словам спикера командования, «искусственное дыхание» не позволит сбить цены на сырье.

Ранее Германия решила задействовать нефтяные резервы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.