Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В МЭА договорились высвободить рекордный объем запасов нефти

Члены МЭА договорились высвободить 400 млн баррелей нефти
Brendan McDermid/Reuters

Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов. Об этом говорится в заявлении организации.

В МЭА уточнили, что речь идет о 400 млн баррелей нефти. Механизм высвобождения ресурса будет представлен позже, отметили в агентстве. Решение приняли в ходе внеочередного совещания членов организации для снижения ценовой напряженности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Проблемы, с которыми столкнулся нефтяной рынок, беспрецедентны по своему масштабу», — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

До этого в центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявили, что при затягивании конфликта на Ближнем Востоке цена за баррель нефти достигнет $200. По словам спикера командования, «искусственное дыхание» не позволит сбить цены на сырье.

Ранее Германия решила задействовать нефтяные резервы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!