Бизнес

«А101» победила в общекомандном зачете первой Олимпиады девелоперов

Команда «А101» завоевала 18 медалей на Олимпиаде девелоперов
Пресс-служба ЕРЗ

Группа компаний «А101» победила в общекомандном зачете первой Олимпиады девелоперов, прошедшей в рамках Российской строительной недели (РСН). Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

Отмечается, что новый формат деловой программы объединил элементы профессионального конкурса и отраслевой конференции. В течение трех дней более 200 экспертов из 50 с лишним девелоперских компаний представляли кейсы с доказанной эффективностью, защищая свои проекты в «соревновательном» режиме.

Как подчеркнул генеральный директор Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик, формат олимпиады направлен на создание площадки для обмена реальными кейсами между компаниями.

«Мы не просто обсуждаем жилые комплексы или номинируем лучших, а анализируем девелоперскую деятельность в отдельных сегментах. Сейчас их 33, но это число будет расти, как и количество дисциплин в классической, спортивной, Олимпиаде», — отметил он.

Холопик уточнил, что олимпиада включала четыре тематических блока: маркетинг и продажи, цифровизация, управление девелопментом и девелоперский продукт. Участники демонстрировали внутренние процессы, а эффективность решений оценивались как профессиональным жюри, так и зрительской аудиторией.

По итогам мероприятия команда «А101» показала лучший результат в общем зачете. Отмечается, что 20 спикеров группы выступили на 22 экспертных сессиях и завоевали 18 медалей: 5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Программа охватывала ключевые аспекты отрасли: в первый день — маркетинг и привлечение клиентов, во второй — управление себестоимостью, сроками и продуктивностью команд, в третий — архитектура, планировки и организация общественных пространств.

 
