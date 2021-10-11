Источник назвал дату встречи Нуланд и Рябкова

Встреча заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова запланирована на 12 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Пока планируется на вторник», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что часть граждан России была исключена из санкционного списка США, чтобы Россия согласилась на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Москву.

В пресс-службе госдепа США уточняли, что Нуланд встретится с высокопоставленными представителями РФ, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.