Климкин заявил, что саммит Россия-Украина поставит Зеленского «на шпагат»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит Россия-Украина поставит украинского президента Владимира Зеленского «на шпагат». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, президент России Владимир Путин намеренно согласиться на переговоры, «чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине».

«Путин будет встречаться с Зеленским, только если получит от этого выгоду и позитив, возможности сделать Украину более зависимой. Например, в смысле энергетики, в смысле газовых поставок, в смысле поставок электроэнергии», — цитирует экс-дипломата «Обозреватель».

Климкин призвал украинского лидера сделать ряд шагов перед встречей с российским коллегой, а именно, — согласовать позицию с украинцами и партнерами Киева, в первую очередь с США.

«Тогда он выйдет на встречу с Путиным с сильной позицией… Если такая встреча свяжет руки Путину и отберет у него маневр, ну окей. Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», — выразил мнение Климкин.

Ранее Климкин заявил, что между Россией и Украиной возможен только «гибридный мир».