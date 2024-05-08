В посольстве РФ высказались об ограничительных мерах Британии против РФ

Введенные Великобританией ограничительные меры против России осложняют условия работы дипломатического присутствия РФ в Соединенном Королевстве, а также прерывают некоторые каналы связи. Об этом заявили в посольстве Российской Федерации в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Как отметили в дипмиссии, ограничения были введены «под безосновательным и даже смехотворным предлогом», из которого в Британии «пытаются раздуть очередную шпионскую историю».

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке из страны военного атташе РФ, которые, по его словам, якобы является «необъявленным офицером военной разведки».

Он также заявил, что Россия ведет вредоносную деятельность на территории Великобритании и Европы, в связи с чем Лондон лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости и ограничит срок действия российских дипломатических виз.

Ранее в КНДР заявили, что Британия на Украине подталкивает Европу к бедствиям войны.