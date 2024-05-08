Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского пенсионера заставили извиняться за прослушивание «фашистской» музыки

Baza: на Сахалине пенсионера заставили извиняться за музыку на немецком языке

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

На Сахалине пенсионера, слушавшего старую немецкую песню, заставили извиняться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Шахтерск. Очевидцы сняли пенсионера на видео, когда тот слушал в автомобиле старую немецкую военную песню. Проходившая мимо женщина обвинила пожилого мужчину в том, что тот якобы «фашист», и выложила видео в местных группах и чатах.

В результате мужчина извинился за прослушивание песни. Пенсионер пояснил, что песня «случайно вылезла» из флешки, музыка на которой хранится уже 15 лет. Отмечается, что произведение никогда не являлось гимном фашизма.

«Я никогда не был против своего правительства, я всегда ненавидел этот фашизм также, как любой гражданин нашей страны. Извините, что так получилось глупо. Прошу прощения», — сказал пожилой мужчина.

Ранее в Госдуме попросили проверить центр сторонника фашизма Ильина при РГГУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами