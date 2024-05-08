Российского пенсионера заставили извиняться за прослушивание «фашистской» музыки

На Сахалине пенсионера, слушавшего старую немецкую песню, заставили извиняться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Шахтерск. Очевидцы сняли пенсионера на видео, когда тот слушал в автомобиле старую немецкую военную песню. Проходившая мимо женщина обвинила пожилого мужчину в том, что тот якобы «фашист», и выложила видео в местных группах и чатах.

В результате мужчина извинился за прослушивание песни. Пенсионер пояснил, что песня «случайно вылезла» из флешки, музыка на которой хранится уже 15 лет. Отмечается, что произведение никогда не являлось гимном фашизма.

«Я никогда не был против своего правительства, я всегда ненавидел этот фашизм также, как любой гражданин нашей страны. Извините, что так получилось глупо. Прошу прощения», — сказал пожилой мужчина.

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