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Клиенты обанкротившейся FTX могут получить вложенные средства обратно

Криптобиржа FTX обещала возместить средства 98% пользователей после банкротства

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Криптовалютная биржа FTX, объявившая о банкротстве в ноябре 2022 года, сможет вернуть средства практически всем пострадавшим клиентам. Об этом сообщает издание MarketWatch со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, общая сумма задолженности FTX перед кредиторами составляет около $11,2 млрд. При этом размер средств, имеющихся в распоряжении биржи для погашения долгов, оценивается в $14,6-16,3 млрд.

Из оставшихся после выплат кредиторам денег FTX планирует выплатить им проценты. Для большинства ставка составит 9%. Таким образом, клиенты и кредиторы с претензиями на сумму $50 тыс. и менее получат порядка 118%
от первоначального баланса на бирже.

Выплаты затронут порядка 98% клиентской базы криптобиржи. FTX смогла аккумулировать средства для расчетов с пользователями благодаря монетизации активов, в основном инвестиций ее «дочек» Alameda и FTX Ventures, а также судебным искам.

Криптобиржа FTX была одной из крупнейших в мире, но в ноябре 2022 года объявила о начале процедуры банкротства на фоне обвала криптовалют и обвинений в растрате клиентских средств. Ее основателя Сэма Банкмана-Фрида в марте 2024 года приговорили к 25 годам тюрьмы.

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