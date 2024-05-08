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Главы государств ЕАЭС приняли решения по углублению сотрудничества

Путин: лидеры стран ЕАЭС договорились об усилении интеграционного сотрудничества

Главы государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе заседания в узком составе приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества. Об этом в ходе встречи Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер посчитал необходимым оповестить зарубежных коллег, присоединившихся к заседанию чуть позже, об итогах встречи в узком составе. Он обратил внимание, что лидеры стран — участниц ЕАЭС обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации.

«Приняли решения, касающиеся дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества», — добавил Путин.

Также он заявил, что ЕАЭС удалось продемонстрировать свою эффективность в условиях санкционного давления и новых вызовов. Более того, объединение добилось «осязаемых результатов» в процессе создания благополучного инвестиционного климата в государствах — членах.

«Этому способствовали совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей», — пояснил президент РФ.

Кроме того, российский лидер высоко оценил работу по укреплению технологического суверенитета стран — участниц ЕАЭС и их кооперации в промышленности. По словам Путина, ликвидация многих торговых и административных барьеров между партнерами по организации позволила достичь высокого уровня свободы при транспортировке товаров по пространству союза.

8 мая в Кремле проходит юбилейный саммит ЕАЭС. Мероприятие приурочено к десятилетию со дня подписания соответствующего договора о сотрудничестве.

Ранее Путин и Лукашенко пообщались «на ногах» перед началом саммита ЕАЭС.

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