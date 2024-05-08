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Детский сад заплатил 50 тысяч рублей компенсации за грубое обращение с ребенком

Суд в ХМАО взыскал с детсада 50 тысяч рублей за ссадины у трехлетнего ребенка

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Pixabay

В Ханты-Мансийске суд обязал детский сад выплатить компенсацию родителям пострадавшего от грубого обращения ребенка. Об этом сообщили в сообществе судов общей юрисдикции ХМАО — Югры.

В июле прошлого года воспитатель одного из городских детсадов схватила трехлетнего ребенка обеими руками под плечи и протащила от середины комнаты до столика, расположенного у окна. Было установлено, что одной рукой женщина держала воспитанника за руку, а второй подхватила за спину и грубо усадила на стул.

Он плакал, однако воспитатель не обращала на это внимания, не попыталась его успокоить, но продолжила трясти. В результате на спине у мальчика остались ссадины. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

В интересах пострадавшего и его родителей прокурор подал иск о компенсации морального вреда к муниципальному дошкольному учреждению. Суд взыскал с представителя детсада 50 тыс. рублей. К воспитательнице, грубо обращавшейся с ребенком, было применено дисциплинарное взыскание.

Ранее из детского сада на Урале уволили воспитателя, пнувшего ребенка.

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