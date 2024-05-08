В Греции отказались поставлять Украине системы ПВО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять Украине системы ПВО С-300 и Patriot, поскольку они необходимы для обеспечения обороноспособности страны. Его слова приводит портал protothema.gr.

«Мы не будем передавать С-300. Потому что они нужны нам прямо сейчас», — подчеркнул он.

При этом греческий лидер отметил, что страна не в состоянии заменить российские системы ПВО на американские.

По словам Мицотакиса, пересмотр концепции противовоздушной обороны страны необходим Греции, поскольку она не должна быть зависима в ней от «страны, с которой, к сожалению, не Греция, а Европа сейчас вступила на путь — я полагаю — долгосрочного конфликта».

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров рассказал американскому коллеге Ллойду Остину о необходимости поставок новых ракет к ПВО.

Ранее сообщалось, что ЕС и НАТО требуют от Испании и Греции поставить ПВО на Украину.