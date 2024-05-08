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В аэропорту Шереметьево пьяный пассажир опоздал на рейс и избил пограничника

Мужчина выпил и избил пограничника из-за опоздания на рейс в Шереметьево

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который опоздал на рейс и избил сотрудника пограничной службы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Семейная пара, собиравшаяся отдохнуть в Египте, заранее приехала в аэропорт и закупилась алкоголем в duty free. Однако пьяные супруги пропустили объявление о начале посадки и не смогли улететь в Хургаду.

Тогда 52-летний мужчина вышел из себя и набросился на оказавшихся поблизости стюардесс другой авиакомпании. Замечание дебоширу сделал пограничник, но тот ударил его по лицу и трижды пнул.

Нарушителя порядка задержали, на него уже составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мигрант обошел систему безопасности аэропорта Внуково и пробрался в закрытую зону.

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