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В голове Кеннеди-младшего нашли червя

NYT: врачи обнаружили мертвого червя в мозге Роберта Кеннеди-младшего

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Brian Snyder/Reuters

В мозге Роберта Кеннеди-младшего, который объявил о намерении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов, был обнаружен мертвый червь. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Кеннеди страдал из-за проблем с памятью из-за чего обратился к врачам. В 2012 году врачи обнаружили в мозге политика черное пятно и сделали вывод, что у Кеннеди опухоль. Но один из врачей в больнице Нью-Йорка сказал, что в голове у Кеннеди червь. Он отметил, что паразит проник в мозг, съел его часть и умер.

Газета отмечает, что 70-летний Кеннеди страдает от серьезных проблем со здоровьем. Сообщается, что его как минимум четырежды госпитализировали из-за проблем с сердцем.

13 марта Роберт Кеннеди выступил с критикой слов президента США Джо Байдена о том, что Украина якобы «может остановить» президента РФ Владимира Путина, по словам политика, речь идет о противостоянии расширению НАТО на восток, а не об агрессии России.

В феврале политик заявил, что американская администрация должна вывести свой военный контингент из стран Ближнего Востока, если она не стремится к конфликту в регионе.

Ранее врачи вытащили живого червя из глаза женщины.

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