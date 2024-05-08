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Названо число концертов, которые российские артисты дали на СВО

Кибовский: Москонцерт дал 700 концертов на СВО

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Минобороны РФ

Экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на открытии выставки «Героическая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции» назвал число концертов, которые российские артисты дали в зоне спецоперации России на Украине (СВО). Об этом сообщает News.ru.

«Я могу сказать, что если мы возьмем даже только наш Москонцерт, за вот эти два года дали 700 выступлений там. Это не считая еще сотен выступлений в госпиталях, в Москве, разных тыловых зонах, в Ростове», — сказал он.

Из 700 концертов около 300 артисты дали в блиндажах, окопах и траншеях, уточнил Кибовский.

Кроме того, добавил Кибовский, во время объявления частичной мобилизации многие артисты отказывались брать бронь. Из них были сформированы агитбригады.

Накануне Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение народному артисту РФ, солисту Мариинского театра Василию Герелло за поддержку специальной военной операции (СВО).

Также певец обвиняется в публичных призывах к изменению государственных границ Украины, разжиганию национальной розни и призывах к «агрессивной войне».

Ранее Сергей Соседов объяснил желание певца Андрея Губина завершить музыкальную карьеру.

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