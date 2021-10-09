Президент Сербии заявил, что его незаконно прослушивали 1882 раза

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его незаконно прослушивали 1882 раза, чтобы найти компромат и вынудить его уйти в отставку. Об этом глава государства сказал журналистам после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии, передает РИА «Новости».

По его словам, было доказано, что нет ничего криминального в этих разговорах.

Вучич также заявил, он и его родной брат Андрей постоянно подвергались давлению, это выражалось как в публикациях в СМИ, так и в их личных контактах.

«Они тем самым хотели поставить меня в положение, когда бы мне не осталось ничего иного, кроме как самоустраниться (подать в отставку)», — заявил президент и добавил, что пока «еще есть дела, которые надо доделать».

В Сербии в апреле 2022 года пройдут парламентские и президентские выборы.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что прослушку разговоров сербского президента Александра Вучича и членов его семьи можно расценить как попытку госпереворота. Глава кабмина выразила уверенность в том, что в этом преступлении замешаны в том числе и иностранные спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».