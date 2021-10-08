На границе Индии и Китая произошло столкновение военных

Столкновение индийских и китайских военных патрулей произошло на северо-востоке Индии в секторе Таванг, штат Аруначал-Прадеш на границе двух стран, сообщает The Indian Express.

Как утверждает издание, незадолго до этого на территорию, которую Индия считает своей, вторглись более 100 солдат Народно-освободительной армии Китая. Конфликт между военными продолжался несколько часов, к ним направили отряды подкрепления.

Ситуацию удалось урегулировать переговорами между командирами сторон, никто из пограничников не пострадал.

Источники The Indian Express объяснили, что противостояние произошло из-за того, что индийские и китайские солдаты патрулировали район, исходя из своих представлений о том, где проходит необозначенная граница между странами.

Конфликт государств в восточном Ладакхе обострился в мае прошлого года: между пограничниками обеих стран тогда произошли кровопролитные столкновения. Этот конфликт — следствие отсутствия четкой демаркационной линии. Он продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, которая определяет границу между Тибетом и Индией. Стороны обвиняют друг друга в незаконной оккупации своих земель.

В феврале Китай впервые отчитался о потерях при конфликте на границе с Индией.