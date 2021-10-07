Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал причину высылки восьми российских дипломатов из Брюсселя. Об этом он сказал по итогам заседания советников по национальной безопасности стран-участниц Североатлантической альянса, передает РИА «Новости».

«Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки, это не связано с каким-либо конкретным событием, мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу», — сказал Столтенберг.

Ранее стало известно, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В МИД РФ после этого заявили, что действия НАТО показывают истинную ценность слов о важности деэскалации отношений с Россией. В Кремле же отметили, что представители «НАТО» не позволяют строить иллюзии о перспективе улучшения отношений с Россией, они «скорее подрывают эти перспективы полностью».

В последний раз российских дипломатов высылали после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Тогда Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, следом за ней аналогичные действия предприняли правительства США, Канады, Франции, Германии и ряда других стран. НАТО сократило штат российских сотрудников при альянсе с 30 до 20.