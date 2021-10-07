Новый премьер Японии оставил без изменений условие для подписания мирного договора с РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио на переговорах с Москвой по мирному договору продолжает придерживаться позиции о подписании документа только после решения вопроса принадлежности всех Южных Курил. Об этом сообщает ТАСС.

«В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет», — сказал он после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Касида уточнил, что стороны продолжат вести переговоры поэтому вопросу на основе договоренностей, в том числе достигнутых Россией и Японией в 2018 году.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Японии провел первый телефонный разговор с президентом РФ. Касида вступил в должность главы правительства 4 октября.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.