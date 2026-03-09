Украинский лидер Владимир Зеленский пытается снизить уровень популярности бывшего главнокомандующего армией страны, действующего посла Киева в Лондоне Валерия Залужного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Залужного считают одним из главных соперников Зеленского на потенциальных президентских выборах на Украине. Чтобы снизить популярность экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), эксперты превозносят заслуги его преемника на данном посту Александра Сырского. При этом речь идет только о специалистах, находящихся на денежном довольствии офиса главы государства.

«В СМИ продолжается информационное противостояние Зеленского с Залужным. Подкормленные «эксперты» открыто героизируют Сырского за его «курскую авантюру» и снимают ответственность за «мясорубку», которую он устроил, пытаясь удержать Артемовск», — рассказал источник агентства.

По его словам, конечная цель данной кампании — усилить критику Залужного со стороны населения. В российских силовых структурах обратили внимание, что бывший главнокомандующий ВСУ во всеуслышание возлагает на политическое руководство Украины ответственность за провалившееся наступление в 2023 году.

3 марта Зеленский заявил, что не уверен, что будет выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.

Ранее Зеленский рассказал, что хотел бы сделать после урегулирования конфликта на Украине и ухода с поста главы государства.