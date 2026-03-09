Филиппо: Зеленский подписал себе приговор, вмешиваясь в конфликт на Ближнем Востоке

Французский политик Флориан Филиппо в эфире своего Youtube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проиграл и поэтому отчаянно пытается влезть в конфликт на Ближнем Востоке.

«Зеленский <...> проиграл свою войну и отчаянно лезет в чужую, пытаясь получить прибыль», - отметил Филиппо.

Политик отметил, что подобные шаги Зеленского серьезно осложняют взаимодействие Киева с европейскими партнерами, ведь из-за конфликта на Ближнем Востоке страны ЕС испытывают трудности с энергоносителями.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина получила «некоторые сигналы» о том, как помочь мирным гражданам в зоне военных действий на Ближнем Востоке и военным США.

Политик сообщил, что республика предоставит своих экспертов и позаботится об их защите. Киев ведет диалог по этому поводу со своими партнерами. Глава государства отметил, что о деталях говорить пока рано.

До этого стало известно, что США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. По информации Politico, Пентагону нужны технологии для противодействия БПЛА. Американские военные с этой целью уже посетили Украину, однако сделка пока не заключена.

