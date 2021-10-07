Разумков после своей отставки рассказал о президентских амбициях

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что с его отставкой с должности председателя парламента исчезли преграды для президентских амбиций. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 7 октября, Разумков был отправлен в отставку. Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» инициировали процедуру его отставки.

«Президентские выборы пока не начались. Но раньше что говорили? Говорили, что с (поста) главы Верховной рады никто не становился президентом», — подчеркнул Разумков.

По его словам, теперь данный «предохранитель» убран и можно обсуждать планы с президентскими выборами и участием в них.

Действующий глава государства Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году. Следующие выборы президента на Украины могут пройти в 2024 году.

Ранее Верховная рада отправила в отставку спикера Разумкова. Согласно украинскому законодательству, спикер Рады может быть в любое время уволен по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой.