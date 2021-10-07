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Верховная рада отправила в отставку спикера Разумкова

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РИА «Новости»

Верховная рада Украины в четверг, 7 октября, отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение об отставке Разумкова поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах.

Согласно украинскому законодательству, спикер Рады может быть в любое время уволен по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии парламента и т.д.

30 сентября Разумков заявил, что пропрезидентская фракция «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов, необходимых для увольнения спикера.

Как писала «Газета.Ru», между Зеленским и Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. Сам Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук, который ранее указом главы государства был освобожден от своей должности, может занять пост спикера Рады.

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