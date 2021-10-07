В Таджикистане решили сажать за частные религиозные уроки

Парламент Таджикистана одобрил поправки, вводящие уголовное наказание за нелегальное религиозное образование. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

По новым правилам, частным религиозным учителям грозит тюремный срок до трех лет, даже если это происходило через интернет. Отмечается, что ранее таким нарушителям грозила лишь административная ответственность.

Изменения вводятся с целью сократить численность участников радикальных и террористических группировок, где подавляющее большинство получало частное религиозное образование. В Таджикистане еще в 2016 году запретили частные религиозные школы, в стране есть только один вуз, где можно получить религиозное образование — Исламский институт в Душанбе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что нижняя палата парламента Таджикистана одобрила закон «Об амнистии», по которому 10,7 тыс. человек будут освобождены от уголовной ответственности и дальнейшего отбывания наказания. При этом освобождению не подвергнутся лица, совершившие особо тяжкие преступления с отягчающими обстоятельствами.