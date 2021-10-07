Кузнецова рассказала, какой работой ей предстоит заняться в Госдуме

Бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка и депутат Государственной думы VIII созыва Анна Кузнецова рассказала, что начнет свою работу в парламенте с «долгов» законодателей по отношению к несовершеннолетним гражданам и продвижения предложений, включенных в народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть и «долги» законодателей, в том числе к институту уполномоченных по правам ребенка, по сути к детям. Это, например, закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности, закон о многодетных — пока нет унифицированного понятия», — поделилась экс-омбудсмен.

Она добавила, что также предстоит работать с целым перечнем предложений, который был сформирован на форуме «Вектор детства» в Кемерове весной этого года.

1 октября стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной думы восьмого созыва.

Омбудсмен попала в пятерку федерального списка партии «Единая Россия» на парламентских выборах.