Возле одной из мечетей Кабула произошел взрыв

В столице Афганистана Кабуле недалеко от мечети Идгах произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал «Кабул ньюс».

Информацию о взрыве подтвердил представитель захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Забихулла Муджахид. По его словам, в результате взрыва были ранены или даже убиты несколько мирных жителей.

Как сообщает ТАСС, в момент взрыва в мечети проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида. Сейчас в этом районе идет перестрелка. По предварительным данным, столкновение произошло между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее, 19 сентября, в районе автовокзала в афганском городе Джелалабаде также произошел взрыв. В результате погибли два человека, также был ранен один представитель «Талибана».

Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.