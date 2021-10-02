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Зеленский прокомментировал возможную отставку спикера Рады

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Stefanie Loos/ Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» высказался насчет ситуации, которая возникла в связи со сбором подписей за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Он заявил, что вопрос нахождения Разумкова на посту председателя парламента является «внутрифракционным».

Глава государства также назвал «большой ошибкой» со стороны спикера и его консультантов, что они выносят этот вопрос в публичную сферу, медиа.

«Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у … 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (пропрезидентская партия «Слуга народа» – «Газета.Ru»), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что фракция «Слуга народа» собрала необходимые подписи для рассмотрения вопроса об отставке спикера Рады.

30 сентября Разумков заявил, что депутаты от «Слуги народа» инициировали процедуру его отставки.

До этого депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что в отношении спикера Рады начата процедура отставки по инициативе «Слуги народа».

«Украинская правда» писала о возможной отставке Разумкова из-за личного конфликта с Зеленским. Возможным кандидатом на его должность источники называли первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

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