Baijiahao: ядерная атака ЕС по России будет похожа на удар «яйца о камень»

Для сдерживания так называемой «российской агрессии» страны «большой тройки» Европы вполне могут объединить усилия. Однако попытка их противодействия России будет похожа на «удар яйца о камень», пишут китайские эксперты портала Baijiahao, их слова приводит mk.ru.

«Если Британия, Франция и Германия объединятся для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень», — утверждают эксперты.

Таким образом, по мнению авторов статьи, последствия ядерного удара Европы по России станут катастрофическими — но скорее для стран Европейского союза, а не для Москвы.

Как поясняет издание, в распоряжении Москвы имеется около 6 тыс. ядерных ракет. У Великобритании, Франции и Германии, которые проводят антироссийскую политику, едва наберется чуть меньше 500 таких боезарядов. Так, по данным экспертов, самой мощной ракетой у британцев является американская Trident, дальностью полета 12 тыс. километров. При этом на данный момент у Королевства нет возможности производить ядерное вооружение, а имеющиеся технологии обслуживают специалисты из США. У Франции есть ракета M51, считающаяся более совершенной, нежели Trident. При этом не понятно, в каком состоянии сейчас находится ядерный арсенал французов.

В результате у Парижа и Лондона есть около 500 ракет, однако это ничто «в сравнении с российскими шестью тысячами баллистических ракет», уверены в китайском издании.

Китайские эксперты утверждают, что количество ядерных боеголовок, имеющееся в распоряжении России, дает ей возможность успешно воевать с США и всем блоком НАТО вместе взятым, не говоря уже об относительно небольших европейских государствах.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Он отметил, что по всему миру хранятся около 14 тыс. ядерных вооружений.