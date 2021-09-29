Путин поздравит Берлускони с 85-летием по телефону

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Президент России Владимир Путин по телефону поздравит бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, уточнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Президент планировал это сделать», — сказал представитель Кремля.

29 сентября Сильвио Берлускони исполняется 85 лет. Свой юбилей бывший премьер Италии встречает в статусе подсудимого. Его обвиняют в подкупе свидетелей по делу о пользовании услугами несовершеннолетних проституток.

Это далеко не первый скандал в истории бессменного лидера партии «Вперед, Италия!» и евродепутата. Его подозревали в коррупции, узурпации власти и признавали виновным в уклонении от уплаты налогов.

За свою политическую карьеру Берлускони трижды возглавлял правительство Италии, став единственным премьером, которому удалось продержаться на посту полный срок.

Ранее сообщалось, что Берлускони посетил миланскую больницу, чтобы пройти небольшое медицинское обследование. Отмечалось, что политик пробыл у врача несколько часов.