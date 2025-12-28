Жители ФРГ признались, что экономят на продуктах из-за роста цен

Почти половина опрошенных жителей Германии экономят на покупке продуктов питания из-за растущих цен, показало исследование, проведенное институтом Forsa для Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1002 человека, 45% респондентов признались, что вынуждены ограничивать себя при покупке продуктов питания. В прошлом году так же ответили 39% участников опроса.

52% респондентов сказали, что, с точки зрения личной финансовой ситуации, смотрят в будущее «скорее негативно». 47% опрошенных заявили, что настроены «скорее позитивно».

Как отметила глава VZBV Рамона Поп, с 2020 года цены на продукты питания выросли более чем на 35%. Она также выразила мнение, что снижение налога на добавленную стоимость на блюда в сфере общественного питания, которое будет введено в 2026 году, станет выигрышной мерой лишь для сети фастфуда.

