Кушанашвили раскрыл свой гонорар на шоу Малахова

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили рассказал в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ», что получал 20 тысяч рублей за участие в шоу Андрея Малахова.

Кушанашвили уточнил, что гонорар Прохора Шаляпина в шоу составлял 40 тысяч рублей. По словам телеведущего, команда программы выдавала им эти за деньги с видом, будто «делает одолжение». Телеведущий подчеркнул, что все шоу в передаче устраивал он, и получал за это малые суммы.

«Это когда уже Малахов получал $100 тысяч в месяц. Он потом мне пожаловался, когда перешел на «Россия 1». Я говорю: «А в чем суть разногласий?» Он мне: «Я не мальчик носить ему кофе». Имелся в виду Эрнст. «Меня обделяли». Я говорю: «Как тебя обделяли?» Подумал, скажет, что получал $300. «$100 тысяч у меня был контракт». Я говорю: «В год?» Хорошо, что он не сказал мне в день. Я бы упал там же! И они жалуются на жизнь», — заявил телеведущий.

По словам Кушанашвили, поэтому он терпеть не может звезд, подобных Малахову. Как отметил шоумен, коллега жаловался ему на жизнь, зная его положение дел и гонорары.

В ноябре Кушанашвили назвал передачу «Акулы пера» неотъемлемой частью 90-х. Как признался шоумен, он не считает, что этот проект можно назвать его журналистской деятельностью. По словам телеведущего, ему платили за оскорбления гостей за деньги.

