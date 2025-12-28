Размер шрифта
В Запорожской области два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ

ТАСС: в Запорожской области два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области два мирных жителя пострадали в результате удара украинского БПЛА. Об этом рассказали ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали в Каменке-Днепровской микроавтобус. В результате ранения получили два мирных жителя, оба были доставлены в местную центральную районную больницу», — уточнили в администрации.

Также стало известно, что украинские войска атаковали территорию района электросетей, пострадавших и разрушений нет.

28 декабря в Шебекинском округе Белгородской области мирный житель получил ранения в результате удара ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и грудной клетки доставили в медицинское учреждение.

Ранее появились подробности о ситуации на Запорожской АЭС после обстрелов.

