Baza: Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Президент Александр Лукашенко упал во время хоккейного матча после того, как в него врезался партнер по команде. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

«Снес президента экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. Сразу после — он кинул клюшку и бросился на помощь главе государства», — отмечается в публикации.

Игра проходила между командой президента и сборной Брестской области и завершилась вничью — 5:5. Менее чем за секунду до конца матча счет сравнял сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

В апреле Александр Лукашенко заявил, что имел опыт совместной игры в хоккей с Уэйном Гретцки. По его словам, Гретцки, чей дед являлся белорусом по национальности, приезжал в Минск в 2010 году для участия в Матче звезд КХЛ.

Тогда же Лукашенко вручил подарки хоккеистам минского «Динамо», которые впервые квалифицировались во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Президент посетил тренировочное занятие бело-синих, после чего подарил хоккеистам коробку с салом и несколько бутылок таджикского меда и ржаного хлеба, назвав свои презенты «допингом».

