Лев XIV отправил Украине три грузовика супов быстрого приготовления

Папа Римский Лев XIV передал три грузовика гумпомощи наиболее пострадавшим от ударов регионам Украины. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Там уточнили, что речь идет о 100 тыс. порций дегидрированных супов.

«Сто тысяч пакетов, которые, если добавить немного воды, превращаются в питательные супы с курицей и овощами»», — говорится в пресс-релизе.

Кардинал Конрад Краевский, раздатчик папской милостыни, заявил, что дар Льва XIV — это «небольшой жест» в поддержку украинских семей, которые подобно Деве Марии, Иосифу и младенцу Иисусу, переживают тяготы, неопределенность и страхи в поисках убежища.

«Папа Лев не только молится за мир, но и хочет быть рядом с семьями, которые страдают», — отметил кардинал.

Три дня назад понтифик, выступая с традиционным рождественским обращением к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, призвал Россию и Украину к прямому диалогу. По словам папы Римского, если бы каждый вместо того, чтобы обвинять других, признал для начала свои ошибки, попросил прощения у бога, поставил бы себя на место страдающих людей и принял бы участие в их жизни, то мир изменился бы к лучшему.

