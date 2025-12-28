Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Лев XIV отправил Украине три грузовика супов быстрого приготовления

Папа Римский передал регионам Украины 100 тыс. порций сухих супов
vaticannews.va

Папа Римский Лев XIV передал три грузовика гумпомощи наиболее пострадавшим от ударов регионам Украины. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Там уточнили, что речь идет о 100 тыс. порций дегидрированных супов.

«Сто тысяч пакетов, которые, если добавить немного воды, превращаются в питательные супы с курицей и овощами»», — говорится в пресс-релизе.

Кардинал Конрад Краевский, раздатчик папской милостыни, заявил, что дар Льва XIV — это «небольшой жест» в поддержку украинских семей, которые подобно Деве Марии, Иосифу и младенцу Иисусу, переживают тяготы, неопределенность и страхи в поисках убежища.

«Папа Лев не только молится за мир, но и хочет быть рядом с семьями, которые страдают», — отметил кардинал.

Три дня назад понтифик, выступая с традиционным рождественским обращением к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, призвал Россию и Украину к прямому диалогу. По словам папы Римского, если бы каждый вместо того, чтобы обвинять других, признал для начала свои ошибки, попросил прощения у бога, поставил бы себя на место страдающих людей и принял бы участие в их жизни, то мир изменился бы к лучшему.

Ранее выяснилось, зачем папа Римский по ночам регулярно выходит в сеть.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521863_rnd_5",
    "video_id": "record::80db110d-ea3f-4ee0-a43f-ca29713a46da"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+